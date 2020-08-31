صندوق الزكاة يقر الدفعة الثالثة عشر للغارمات

أقر مجلس إدارة صندوق الزكاة الدفعة الثالثة عشر من برنامج سهم الغارمات (أردن النخوة)، الذي سيتم من خلاله دفع مستحقات مالية عن 92 سيدة، بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 68545 دينارا.

وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إن القرار جاء خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة.

واشار الخلايلة خلال الاجتماع الى أن السيدات اللواتي شملهن قرار الاستفادة من سداد الذمم المستحقة عليهن، جاءت جميعها ضمن الشروط والأسس التي تم وضعها في وقت سابق وبالتنسيق مع وزارة العدل ومديرية الأمن العام.

واضاف إن مجلس الإدارة وافق على ترميم 9 منازل، بكلفة تقدر بـ 4 الاف دينار للمنزل الواحد، بالإضافة إلى إقرار عدد من المشاريع التأهيلية لدعم أسر فقيرة ومحتاجة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة