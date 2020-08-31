صندوق الزكاة يقر الدفعة الثالثة عشر للغارمات

صحوة اصلاحية ام صرخة في واد.. الرئيس اللبناني يدعو لقيام دولة مدنية بعيدًا عن عوائق نظام طائفي كان صالحا لزمن مضى
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