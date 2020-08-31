صحوة اصلاحية ام صرخة في واد.. الرئيس اللبناني يدعو لقيام دولة مدنية بعيدًا عن عوائق نظام طائفي كان صالحا لزمن مضى
أهم العناوين
جرينتش+2 12:45
صحوة اصلاحية ام صرخة في واد.. الرئيس اللبناني يدعو لقيام دولة مدنية بعيدًا عن عوائق نظام طائفي كان صالحا لزمن مضى

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني