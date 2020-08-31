ايهما اجمل؟.. صورتان لـ هيفاء وهبي واحدة بالماكياج والاخرى بدونه

أحدثت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب أغنية جديدة طرحتها، ولكن بسبب أحدث صورة التقطت لها وهي بدون ماكياج أو عدسات لاصقة.

وقد شارك في انتاج الصورة كلا من فنان الماكياج اللبناني، بسام فتوح، والمصور الفوتوغرافي، محمد سيف الذين، اللذان لم يجدا سوى اسم “وجه الأمل” كأنسب عنوان لها بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت.

وعن تفاصيل الصورة، أكد بسام فتوح لبرنامج “إي تي بالعربي” أنه لم يكن مخططا التقاط صورة لهيفاء على الإطلاق، مشيرا إلى أنه كان وقتها يحضر مع هيفاء وهبي والمصور محمد سيف الدين لجلسة تصوير جديدة من أجل إحدى العلامات التجارية.

وتابع فتوح: “كما تعلمون أننا مازلنا نعيش في حزن انفجار بيروت والحزن لم ينته بسرعة، ولكن اليوم أشاهد هذه الصورة وأشعر أن وجه هيفاء يمنحني الأمل الذي أنا بحاجة إليه ولهذا قررنا طرح الصورة اليوم”.

وكان منزل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد تحكم ، نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، مقاطع مصورة من آثار تحطم بعض أجزاء من منزلها جراء انفجار مرفأ بيروت.