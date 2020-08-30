وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 22 حالة، مقابل 73 إصابة جديدة بالكورونا 67 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1966
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جرينتش+2 08:23
محافظ العاصمة: عزل 13 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

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