لا استثناء للطلبة الأردنيين بالخارج من سياسة القبول في الجامعات الأردنية



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق بخصوص عودة الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات غير الأردنية والراغبين بالالتحاق في الجامعات الأردنية لا تعني بالضرورة السماح لهؤلاء الطلبة بالتسجيل في الجامعات الأردنية بشكل تلقائي واستثناء من السياسة العامة للقبول في الجامعات الأردنية.

وأضافت الوزارة، حسب بيان صحفي اليوم الأحد، أن هؤلاء الطلبة يمكنهم الالتحاق في الجامعات الأردنية شريطة تحقيق الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب للقبول في كل تخصص كما تنص على ذلك السياسة العامة للقبول، حيث كان بإمكانهم التقدم بطلب للقبول الموحد خلال الفترة الرسمية المعلن عنها سابقاً والتي انتهت بتاريخ 25 / 8 /2020 والمنافسة على نسبة 5 بالمئة من المقاعد المخصصة لطلبة السنوات السابقة.

واوضحت انه بامكان هؤلاء الطلبة الالتحاق في أي من الجامعات الرسمية ضمن البرنامج الموازي، أو في أي من الجامعات الخاصة، وبعد قبولهم يمكن النظر في معادلة المواد التي درسوها سابقاً في الجامعات غير الأردنية شريطة دراسة 50 بالمئة على الأقل من مواد الخطة الدراسية في الجامعة الأردنية التي التحقوا بها، وذلك وفقا للتشريعات النافذة في كل جامعة.