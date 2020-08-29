ضبط 1278 شخصا و350 مركبة بمخالفات للحظر الشامل والجزئي

ضبطت الدوريات الامنية ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ومنذ الساعة 11 من مساء يوم الخميس، 1278 شخصاً خالفوا تعليمات الحظر الشامل في محافظتي العاصمة والزرقاء والحظر الجزئي في باقي المحافظات، الى جانب ضبط 350 مركبة، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق جميع الاشخاص والمركبات.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان، مساء أمس، ان مركز القيادة والسيطرة تلقى 28532 مكالمة عبر رقم الهاتف الموحد 911 نتج عنها 15622 بلاغا تم التعامل معها جميعا.

واشار الى ان الدفاع المدني تعامل خلال الساعات الـ 24 الماضية مع 2523 حالة اسعاف و35 حالة اطفاء و20 حالة انقاذ.

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