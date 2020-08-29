مطلوب الحذر والانتباه.. اجواء حارة ومرشحة لمزيد من الارتفاع في جميع مناطق المملكة اليوم وغدا وبعده

تتأثر المملكة اليوم السبت بموجة حارة وجافة؛ تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة في معظم المناطق وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة وجافة في معظم المناطق وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 39 – 25 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 22، وفي مرتفعات الشراة 35 – 21، وفي مناطق البادية 42 – 24، وفي مناطق السهول 39 – 25، وفي الاغوار الشمالية 42 – 28، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت وخليج العقبة 43 – 30 درجة مئوية.

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