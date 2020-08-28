سهى عرفات: السلطة تعتبرني خائنة ولكني سافضح قادتها بما كتبه عنهم أبو عمار في مذكراته الموجودة بحوزتي/ فيديو

هاجمت أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، سهى، قيادات السلطة الفلسطينية، متعهدة بـ”فتح أبواب جهنم عليهم إذا أرادوا هم ذلك”.

وقالت عرفات، في لقاء لها مع قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، امس الخميس، إنها “تتحدث لأول مرة مع التلفزيون الإسرائيلي، وترسل رسالة لا لبس فيها إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية إذا تسببوا في إيذائها أو بأفراد عائلتها، فإنها ستقاوم بكل قوة”.

وأضافت الست سهى: “هناك تعليمات تصورني وكأنني خائنة، والتعليمات صادرة من مكتب أبو مازن؛ إذا حاولوا ايذائنا حتى بشعرة منا، فسوف احمل المسؤولية على عاتق السلطة. إذا أرادوا فتح أبواب الجحيم، فسأفتح أيضاً”.

وقالت: “سأفتح أبواب جهنم عليهم، إذا رغبوا بفتح صفحاتهم. بطاقاتي هي ذاكرتي، كل شؤونهم، وياسر عندي مذكراته، كتب عن كل منهم؛ إذا نشرت نقطة حول ما قاله ياسر عنهم فسأحرقهم أمام شعبهم”.

وبخصوص الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قالت سهى عرفات: “هو بعيد عن كل شيء لكنهم يضللونه، أنا أحب أبو مازن كلهم يضللونه، الكل يضلله وينتظر لحظة رحيله؛ لكن أبو مازن سيعيش 100 عام ويعيش أكثر من شمعون بيرس لأن صحته جيدة؛ لكن من حوله؟ يريدون تدمير عائلة عرفات. نحن أقوى، لدينا أناس أكثر منهم”.

وكانت الست سهى قد اعتذرتلحكام الامارات عن إحراق علم بلادهم في الأراضي الفلسطينية فور الإعلان عن الاتفاق مع إسرائيل، حيث كتبت في تدوينة عبر حسابها على انستغرام المُرفق بها صورة زوجها مع رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “أريد أن أعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن تدنيس وحرق علم الإمارات في القدس وفلسطين وعن شتم رموز دولة الإمارات الحبيبة”.