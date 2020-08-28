الممثلة السورية دانا جبر تعقب على تسريب صورها الساخنة

تصدرت الفنانة السورية دانا جبر، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع “جوجل” بعدما تم تسريب عدد من فيديوهات خاصة بها أثناء فترة الحجر المنزل وظهرت فيها بملابس ساخنة وخادشة للحياء، وهو ما أثار حفيظة الجمهور السورى ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى

وقد علقت دانا جبر على هذا الفيديو المسرب من خلال مكتبها الاعلامى، فقالت إنها تتعرض لمحاولة ابتزاز وتشويه سمعة بشكل واضح وصريح، وذلك عن طريق نشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت، أن هذه الحملة التى تتعرض لها ما هى إلا فعل شنيع ومقصود لتشويه مكانتها وبشكل شرس، وذلك عن طريق شخص مجهول يحاول ابتزازها للنيل من سمعتها ونجوميتها من دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته هذه، متابعة: كل ما يتم نشره من صور خاصة بها هى صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير صالحة للتداول أو النشر، وبعضها تعرض لعمليات التشويه والتركيب أى عمليات الفوتوشوب.

دانا جبر فنانة سورية شابة من مواليد 1989، ونشأت في أسرة فنية معروفة، وهي حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، وشاركت فى عدة أعمال درامية منها “باب الحارة” الجزء الثالث والرابع، بالإضافة إلى “قلوب صغيرة”، “بانتظار الياسمين”، “حريم الشاويش”، “حركات البنات”،”عن الهوى والجوى”، وآخرها كان مسلسل “مقابلة مع السيد ادم” مع المخرج فادى سليم فى رمضان الماضى.