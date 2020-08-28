سهى عرفات: السلطة تعتبرني خائنة ولكني سافضح قادتها بما كتبه عنهم أبو عمار في مذكراته الموجودة بحوزتي/ فيديو
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جرينتش+2 03:24
المقاومة تقصف صباح اليوم مستوطنات غلاف غزة بـ 6 صواريخ، والمقاتلات الإسرائيلية تغير على عدة أهداف في القطاع

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