عقوبة لم تشهدها البلاد من قبل.. محكة نيوزيلندية تحكم على سفاح المسجدين بالسجن مدى الحياة دون اي افراج / فيديو

حكم القضاء النيوزيلندي، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، على منفذ هجوم المسجدين بعقوبة رادعة لم تشهدها البلاد من قبل.

المحكمة قضت على منفذ الهجوم بالسجن مدة الحياة بدون إطلاق سراح مشروط، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه العقوبة في البلاد، وفقا لرويترز.

وقد أقر منفذ الجريمة، برينتون تارانت (29 عاما أسترالي الجنسية) بأنه مذنب بالتهم الموجهة إليه.

وتشمل الجرائم التي أقر بها برينتون تارانت، “جريمة قتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 آخرين وبتهمة إرهابية واحدة، بهجوم نفذه على مسجدين في كرايستشيرش بتاريخ 15 مارس/ آذار عام 2019”.

المدعي العام، بارنابي هوز، قال في بداية جلسات النطق بالحكم، إن “الشاب الذي قتل 51 شخصا درس خطته بدقة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا… لقد أراد بث الخوف في نفوس من وصفهم بالغزاة”.

وأضاف هوز، أن “تارانت عبر عن أسفه لعدم قتل المزيد وكشف عن اعتزامه حرق المسجدين بعد إطلاق الرصاص”.

وقال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر في كرايستشيرش، إن “الحكم بمدة محددة لن يكون كافيا”.

وأضاف لدى إصداره الحكم: ،”جرائمك تنضح بشر هائل لدرجة أنه حتى لو تم احتجازك حتى وفاتك فلن تستنفد متطلبات العقوبة والإدانة”.

ومضى يقول: “أنت، بحسب تقديري، خال من أي تعاطف مع ضحاياك”.

وانطلقت جلسات النطق بالحكم في قضية سفاح نيوزيلندا، الاثنين الماضي، واستمعت المحكمة إلى 66 ناجيا خلال جلسات النطق بالحكم التي استمرت أربعة أيام حتى النطق بالحكم اليوم.

وقد واجه الناجون وأقارب الضحايا الذين قُتلوا بهجوم إطلاق النار على مسجد في نيوزيلندا القاتل في المحكمة، وأدلوا ببيانات أشاروا فيها إلى تأثير الجريمة التي نفذها مواطن “بدم بارد” على حياتهم بعد مفارقة أحبائهم.

وتوجهت السيدة ميسون سلامة، التي قُتل ابنها عطا عليان، الى المجرم في قاعة المحكمة بكلمات قالت فيها: “لا يمكنني مسامحتك… لقد أعطيت نفسك السلطة لأخذ أرواح 51 شخصا بريئا، جريمتهم الوحيدة، في عينيك، أنهم مسلمون”.

وانطلقت، الاثنين الماضي، جلسات النطق بالحكم في قضية سفاح نيوزيلاندا، الرجل الذي قتل 51 من المصلين المسلمين في نيوزيلاندا. وتستمع المحكمة إلى 66 ناجيا خلال جلسات النطق بالحكم التي ستستمر أربعة أيام.

وقال المدعي العام في بداية جلسات النطق بالحكم، إن الشاب الذي قتل 51 شخصا درس خطته بدقة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وأضاف هوز، أن تارانت عبر عن أسفه لعدم قتل المزيد وكشف عن اعتزامه حرق المسجدين بعد إطلاق الرصاص.

وكان من المقرر أن تبدأ جلسات النطق بالحكم، التي تأخرت بسبب الجائحة، بتاريخ 24 أغسطس/ آب، وتم تأكيد الموعد في جلسة المحكمة العليا في كرايستشيرش، وحضرها بعض الناجين من إطلاق النار، بحسب صحيفة “نيوزيلند هيرالد”.