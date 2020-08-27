اهالي منطقة نابلس يكرّمون رُفات جندي أردني استشهد في حرب 67

يستعد أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، لنقل رُفات جنديّ أردني استشهد في حرب عام 1967، بعد أن جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المكان الواقع غربي البلدة، قرب الشارع الرئيسي، لشقّ طريق استيطاني بديل يمتد من حاجز زعترة إلى مفترق مستوطنة “يتسهار”، وفق مراسلة قناة المملكة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت المراسلة أن رفات الشهيد سينقل من قرية زعترة إلى مقبرة الشهداء في بيتا.

وقالت المراسلة، إن نقل الرفات يجري بالتنسيق مع السّفارة الأردنيّة في فلسطين، وبحضور شخصيات رسمية أردنية وفلسطينية.

وكان مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قد صرح في وقت سابق أن القوات المسلحة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية تتابع منذ أيام حرص واهتمام أهالي منطقة بيتا التابعة لمحافظة نابلس للكشف عن هوية الشهيد المدفون في منطقتهم.

وأكد المصدر أن الظروف الصحية الراهنة المتمثلة بجائحة كورونا حالت دون نقل الجثمان، وأن إجراءات نقله من موقعه الحالي إلى مقبرة بلدية بيتا جاءت للحفاظ على رفات الشهيد لحين التمكن، وفي أقرب وقت من نقله إلى أرض الوطن، بعد القيام بعمل الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الشهيد.