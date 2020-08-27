“التربية” توضح لاحقا آلية ورسوم التسجيل للامتحان التكميلي للتوجيهي

عمان 27 آب (بترا)- أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم،، علي حماد، أن الوزارة ستعلن في وقت لاحق آلية ورسوم التسجيل للامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة، نافياً عقده دون تسجيل.

وقال حماد في تصريح لـ(بترا)، اليوم الخميس، إن الاشتراك في الامتحان، الذي أعلنت الوزارة اليوم عقده في 31 من شهر كانون الأول المقبل، سيتم وفق التعليمات الناظمة، مؤكداً أن الامتحان سيقتصر فقط على الطلبة الذين تقدموا للامتحان العام 2020، ممن لم يحققوا متطلبات النجاح، أو الراغبين في رفع معدلاتهم.