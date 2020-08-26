وزارة الصحة: أكثر من مليون مواطن يستخدمون تطبيق أمان

اعلنت وزارة الصحة، إن عدد مستخدمي تطبيق (أمان) في المملكة، وصل إلى أكثر من مليون مستخدم، اي 10 بالمئة من سكان المملكة.

وبيّنت الوزارة، في بيان اليوم الاربعاء، أنّ عددا من المواطنين قاموا بالاتصال بالجهات الصحية بعد ما وصلتهم تنبيهات من خلال التطبيق، توضح بانهم خالطوا اشخاصا تم تسجيل إصابتهم خلال الايام الماضية.

واشار البيان الى أن هذا الامر أدى إلى كشف 13 حالة اصابة جديدة إلى الآن، منها 3 يوم امس الثلاثاء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة تحميل تطبيق أمان لمساهمته بكسر سلسة العدوى والحد من انتشار الوباء.

واضافت إنها توظف التكنولوجيا الحديثة وعلم البيانات في تنفيذ التقصي الوبائي وحصر المرض واكتشاف البؤر الأكثر سخونة، وهنا تكمن أهمية تطبيق أمان، لقدرته على تنبيه مخالطي المصابين مما يمكنهم من الفحص المباشر وكسر سلسلة العدوى بشكل سريع.

وأكدت الوزارة ضرورة استخدام التطبيق وتفعيله ليقوم بإرسال تنبيهات للمستخدمين في حال مخالطتهم أو اقترابهم من أشخاص تم تشخيص اصابتهم بالمرض خلال الــ 14يوما الماضية، خصوصاً بعد أن أثبت التطبيق أهميّته وتمكّنه من الوصول إلى بعض الحالات المخالطة، وتسريع اكتشاف حالات إصابة.

كما دعت الوزارة الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق (أمان) لمخالطتهم أشخاصاً مصابين، ضرورة التوجّه فوراً للمراكز الطبيّة المختصّة لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن حالتهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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