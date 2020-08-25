وزارة الأشغال: تحويلات على طريق الجيش اوتوستراد عمان – الزرقاء

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الثلاثاء إجراء تحويلات على حركة السير على طريق الجيش أوتوستراد عمان- الزرقاء للمنطقة الواقعة بين مبنى مديرية الدفاع المدني/ شرق عمان ولغاية إشارة المسلخ بطول 600 متر ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء الحزمة الأولى اعتبارا من الساعة 12 ليلة بعد غد الخميس.

وقررت الوزارة بحسب بيان صحفي، تحويل السـير القادم من عمان باتجاه الزرقاء على التوسعـة الموازية للطريق الرئيسـي والمنفذة حديثا على الجهة اليمنى للطريق لمسربين. ويتوجب على السـير القادم من الزرقاء الى عمان الاتجاه على التوسعـة الموازيـة للطريق الرئيسـي والمنفذة حديثا على الجهة اليمنى للطريق لمسربين.

واوضحت الوزارة ان المسارب الوسطية ستكون مغلقة لغايات العمل، وسيتم تأمين التحويلة ومناطق العمل بعناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية و التحذيرية .

واضافت، انه سيتم فصل هذه المسارب عن منطقة العمل بالحواجز الخرسانية، ويمكن اسـتخدام طريق الجزيرة (طريق الاحوال المدنية) كطريق مساند للسير القادم من عمان باتجاه الزرقاء، واستخدام طريق النخيل كطريق مساند للسير القادم من الزرقاء باتجاه عمان.

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