محافظ العاصمة: عزل 15 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

عمان 25 آب (بترا)- قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، إنه جرى اليوم الثلاثاء عزل (15) بناية، منها (3) في ماركا الجنوبية و(3) في سحاب، وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب في تصريح صحفي، إن البنايات تقع في مناطق الموقر/ الذهيبة الغربية والبنيات وجبل القصور وجبل النزهة وجبل المنارة وجاوا وجبل التاج وصالحة العابد والياسمين.

وأكد محافظ العاصمة أنه تم تعقيم البنايات لمنع انتشار العدوى بحسب البروتوكول الصحي المعتمد.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى البنايات حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات، لافتاً إلى أن البنايات ستبقى تحت الحجر حتى ظهور نتائج فحص العينات.

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