“سرايا القدس” تعلن عن استشهاد 4 من مجاهديها شرقي غزة، واسرائيل تسارع لنفي صلتها بالحادث مخافة الانتقام

فلسطين اليوم – غزة

زفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء امس الاثنين إلى علياء المجد والخلود أربعة من مجاهديها الأبطال بلواء غزة اللذين ارتقوا شرق حي الشجاعية.

وقالت سرايا القدس:” أن الشهيد المجاهد إياد جمال الجدي، والشهيد المجاهد معتز عامر المبيض والشهيد المجاهد يعقوب منذر زيدية والشهيد المجاهد يحيى فريد المبيض من سكان حي الشجاعية ارتقوا شرق الشجاعية بمدينة غزة.

وخوفا من رد انتقامي تقوم به سرايا القدس، فقد سارع مسؤولون أمنيون إسرائيليون، مساء امس الاثنين، الى نفي أي صلة لإسرائيل بالانفجار الذي وقع شرقي قطاع غزة”. وذلك ردا على وسائل إعلام فلسطينية قالت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي هاجم حي الشجاعية في قطاع غزة .

وأفادت هذه الوسائل الاعلامية في قطاع غزة، مساء امس الاثنين، بمقتل فلسطيني واصابة آخر جراء قصف إسرائيلي شرق غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة، وقالت “قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية هدفا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة”. وقال الهلال الأحمر في غزة “طواقمنا تتعامل مع شهيد وإصابة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة”.

ويأتي تضارب الانباء في غزة على خلفية اشتعال 36 حريفا،امس الاثنين، منذ ساعات الصباح قرب البلدات الاسرائيلية في محيط قطاع غزة، جراء تواصل إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، وترجح مصادر فلسطينية ان زيارة المبعوث القطري محمد العمادي اليوم الثلاثاء الى قطاع غزة قد تنجح بإحراز انفراجة تؤدي الى تهدئة التوتر الذي يسود المنطقة منذ اسبوعين.