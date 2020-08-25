بومبيو يطالب إسرائيل بدعم ترامب في الانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على هامش مؤتمره الصحفي وبعد لقائه مع نتنياهو ، أن العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية قد شهدت تطوراً كبيراً لم تشهده خلال العقود الثلاثة الأخيرة، والرئيس ترامب كان الأفضل بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإسرائلية طيلة السنوات الماضية؛وقال: طلبت من أصدقائنا في تل أبيب دعم ترامب للفوز في الانتخابات المقبلة لأن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن والسلام في إسرائیل.

وقال بومبيو: “إننا نرّحب بإعلان الإمارات عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل ونحفز الدولتين على اتخاذ خطوات أكثر عملية، وذلك يحتاج إلى جهد من كلا الطرفين. أقولها بصدق إن الاتفاق كان من أجل الحفاظ على الأمن في إسرائيل والسلام والاستقرار في المنطقة، والولايات المتحدة بذلت قصارى جهودها في السنين الماضية من أجل تقليص التهديدات المتزايدة للأراضي الإسرائيلية، وإن الحفاظ على أمن إسرائيل وسلامة أراضيها كان ولايزال من المهام الرئيسة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية”