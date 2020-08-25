بهدف تطبيع عربي جماعي مع اسرائيل.. امريكا تجهد لعقد “قمة سلام” في دولة خليجية خلال أسابيع

وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 9 حالات، مقابل تسجيل 77 إصابة جديدة بالكورونا 63 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1716
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