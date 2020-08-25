استقبال حافل للفنان لطفي بوشناق في مهرجان الحمامات الغنائي بتونس

أحيا النجم العربى لطفى بوشناق حفلا بمهرجان الحمامات الغنائى بتونس، مؤكدا على تشوقه لمقابلة جمهوره وعبر عن سعادته بالتفاعل الجماهيرى والحضور الكبير للحفل.

وقال بوشناق في تصريح صحفي : الفن والإبداع سر من أسرار الوجود والحياة، والجمهور لا يستطيع أن يعيش بدون الفن بكل أشكاله وأنواعه، والحفل حقق نجاحا كبيرا وتفاعلا من الحضور كنت سعيد جدا به.

حفل الفنان الكبير لطفى بوشناق هو مسك الختام فى مهرجان الحمامات الذى انطلق يوم 25 يوليو، وقد حضر الحفل يوسف بن إبراهيم رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية، وفيصل الجوينى كاتب عام ولاية نابل، ومعز مراد رئيس بلدية الحمامات.

وقد قدم النجم العربى الكبير لطفى بوشناق باقة مختارة من أجمل أغانيه التى راوحت بين القديم والجديد فى عرض انتظره جمهور الحمامات بفارغ الصبر، حتى أن تذاكر السهرة نفدت قبل أسبوع من موعد حفل الاختتام، وصدح بوشناق بالشعر والمواويل والموشحات العربية من مختلف المقامات حيث استهلّ بالدور والموشحات مثل “عجبى منك”، “أيها السامع “، “بحّار أنا “، ” الرعاة”، “حبيتك وتمنيتك ” ثم قدم أبرز أغانيه التى حفظها الجمهور عن ظهر قلب : “نساية” و”ريتك ما نعرف وين” و” أنا مواطن “، “خدعني”، “هاموا بشقراء وسمراء”، هاذى غناية ليهم “، ” نساية”، ” الحلفاوين”، ” إنت شمسى ” وغيرها من الأغانى ، قبل أن يختم سهرته بالأغنية الحدث التى طالبه بها الجمهور منذ بداية السهرة “كيف شبحت خيالك”.

استمر الحفل لمدة ساعتين ونصف غنى لطفى بوشناق للوطن، للمرأة، للحب، للسلام فى عرض لخص من خلاله مسيرته الفنية التى فاقت الاربعين عاما من العطاء، وبعد انتهاء الحفل قام يوسف بن ابراهيم رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية بتكريم الفنان لطفى بوشناق، وسط تشجيع الجمهور الذى طالبه بالمزيد قبل مغادرة المسرح.