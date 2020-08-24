إخماد النيران في خط الغاز السوري بعد تعرضه لاعتداء إرهابي.. ووزير النفط يعلن استعادة الوضع الطبيعي خلال ساعات/ فيديو

دمشق-سانا

تمكنت فرق الإطفاء والدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا بشكل كامل وذلك بعد تعرضه لاعتداء إرهابي فجر اليوم.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية المكلف تسيير الأعمال، المهندس علي غانم إن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي ناجم عن عمل إرهابي مشيراً إلى أنه وبعد إخماد الحريق بشكل كامل بدأت على الفور عمليات الكشف الفني على الخط لإجراء الصيانة وتبديل المقاطع المتضررة وخلال الساعات المقبلة سيتم تزويد محطات التوليد بالغاز وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاعتداء الإرهابي.

وأضاف غانم، فى تصريح لـ سانا: لقد استطعنا فصل الصمامات المقطعية الخاصة بهذا الخط الذي يبلغ قطره “36” إنشاً وباستطاعة 7 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا حسب مراحلها بمعنى نفصل موقع العطل أو الاعتداء الإرهابي على هذا الخط وبالتالي إعادة تغذية محطة الناصرية بالغاز ومحطة جندر وعودة التيار الكهربائي تدريجياً.

بدوره قال وزير الكهرباء المكلف تسيير الأعمال المهندس محمد زهير خربوطلي إن التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية ومنها وسط مركز مدينة دمشق.

وقال خربوطلى في تصريح لـ سانا تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق كالمشافي وبعض الأحياء السكنية إضافة إلى عودة جزئية للتغذية الكهربائية في محافظتي حمص وحماة والمنطقة الساحلية ريثما تتم إعادة إصلاح خط الغاز وإعادة الوضع الكهربائي إلى ما كان عليه.

وأضاف خربوطلي.. إن كل الورشات الفنية سواء في وزارة النفط والثروة المعدنية أو وزارة الكهرباء ومحطات التوليد والمنظومة الكهربائية على أتم الجاهزية لإعادة التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه خلال الفترة القريبة القادمة.

وكان خربوطلي قد اعلن إن انفجاراً وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سورية.

وقال خربوطلي في اتصال مع القناة السورية فجر اليوم إن الانفجار وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير على وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

وأضاف أن وزارة الكهرباء وبالعمل والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل بجهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإعادة التيار الكهربائي بشكل متتالي خلال الساعات القليلة القادمة.

من جهته قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجماً عن عمل إرهابي.

وأضاف غانم في اتصال مع القناة السورية أنه تم ابلاغ الورشات الفنية والمعنيين في الشركة السورية للغاز منذ اللحظات الأولى للبدء في عمليات الإصلاح الفوري للخط بعد تقييم الأضرار وأن العمل جار لعودة هذا الخط إلى وضعه الطبيعي والعمل بأسرع ما يمكن.

وتابع غانم إن وزارة النفط والثروة المعدنية وبالعمل والتنسيق مع وزارة الكهرباء تعمل على تقييم الوضع والبدء بعملية الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي إلى ما كان عليه.

وأوضح أن هذا الخط وهو بقطر 36 إنشاً وباستطاعة 7 ملايين متر مكعب من الغاز يغذي محطات دير علي وتشرين والناصرية في المنطقة الجنوبية التي خرجت عن الخدمة حالياً نتيجة الانفجار.