وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في كوبنهاجن ضد اتفاقية التطبيع/ فيدديو

نظمت الجمعيات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في الدنمارك، يوم أمس الحمعة، وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في العاصمة الدانمركية كوبنهاجن،احتجاجا ورفضا لاتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي. بمشاركة أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، ونشطاء وداعمون للقضية الفلسطينية.

وقد استنكر المشاركون اتفاق التطبيع، واعتبروه خروجا عن الإجماع العربي ونسفا لمبادرة السلام العربية، مؤكدين دعمهم الثابت والراسخ لنضال شعبنا وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ورفع المحتجون خلال الوقفة، الاعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، كما ردد المحتجون الهتافات المنددة بالاتفاق والمؤيدة للقضية الفلسطينية.

https://web.facebook.com/watch/?v=1224397747936598&extid=Mqs2b6J1qbfYtqAc