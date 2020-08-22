سهى عرفات تنسى فلسطين وتعتذر عن حرق علم الإمارات وشتم رموزها !!!

اعتذرت السيدة المصون والدر المكنون سهى عرفات، ارملة ياسر عرفات، عن حرق فلسطينيين علم الإمارات، ومهاجمة قادتها في مدينة القدس.

وقالت سهى عرفات، في حسابها بموقع انستغرام: “أريد أن أعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن تدنيس وحرق علم الإمارات في القدس وفلسطين، وعن شتم رموز دولة الإمارات الحبيبة” وفق ما قالته (cnn بالعربية).

وأضافت، في تدوينتها المُرفق بها صورة زوجها مع رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: “هذه ليست من شيمنا وأخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا، الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية، أقول لأجيالنا أن تقرأ التاريخ جيدًا لتعرف كيف كانت الإمارات ماضيًا وحاضرًا تدعم الشعب الفلسطيني، والقضية، وإلى الآن”.

واختتمت عرفات منشورها، قائلة: “أعتذر لشعب وقيادة الإمارات عن أي ضرر صدر من أي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائماً بكل ترحاب، وأعتذر من أم الإمارات فاطمة بنت مبارك عن هذه التصرفات غير المسؤولة”.