المعارضة تبلور اقتراحا بؤدي لاستبدال نتنياهو دون حل الكنيست

دعت النائبة تمار زاندبرغ من ميرتس حزب كاحول لفان الى دعم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، الذي ستقدمه المعارضة الى الكنيست بعد غد الاثنين، بهدف تنحية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنع اجراء جولة رابعة من الانتخابات العامة.

وجاء في بيان أصدرته زاندبرغ انه توجد فرصة لتشكيل حكومة أخرى اثناء دورة الكنيست الحالية، من خلال تقديم الاقتراح المسمى حجب الثقة البناء- الذي ينص على إمكانية تأليف المعارضة حكومة بديلة.

وافيد انه اذا ما صوت واحد وستون نائبا لصالح حجب الثقة البناء فسيتم استبدال رئيس الوزراء دون حل الكنيست. وفي اطار الاقتراح يجب تسمية رئيس وزراء ورئيس وزراء بالتناوب.