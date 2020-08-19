وفاة شخصين واصابة آخر بحادث انهيار منزل بمحافظة الكرك

توفي شخصان واصيب آخر بانهيار منزل في منطقة أدر بمحافظة الكرك.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الاربعاء، إن فرق الإنقاذ في مديرية دفاع مدني الكرك، تعاملت مع حادث انهيار منزل قديم على ثلاثة اشخاص بمنطقة أدر،، ما ادى الى وفاة شخصين نتيجة تعرضهما لإصابات بالغة بالجسم واصابة شخص اخر بجروح ورضوض.

واضاف إن فرق الإنقاذ عملت على إخراج الوفاتين والاصابة من تحت الأنقاض باستخدام المعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصاب ونقل وإخلاء الوفاتين الى مستشفى الكرك الحكومي، حيث وصفت حالة المصاب العامة بالمتوسطة وبوشرت التحقيقات في الحادثة.

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