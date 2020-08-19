عون: من واجبي الوقوف الى جانب حزب الله، فأنا لبناني ولست إسرائيليا، وهو لبناني ولن يترك سلاحه قبل حل الصراع مع العدو
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جرينتش+2 12:14
ضبط 3 مزارع في عين الباشا تسرق كميات كبيرة من المياه

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