ضبط 3 مزارع في عين الباشا تسرق كميات كبيرة من المياه

ضبطت وزارة المياه والري ومديرية مياه عين الباشا، ثلاثة اعتداءات بسحب خطوط مياه رئيسية لتزويد مزارع من الخطوط الناقلة الرئيسية المزودة لمياه الشرب على حساب حصص المواطنين بالمنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاربعاء، إن منفذي الاعتداءات مزارعون، وفصلت الخطوط وصوبت الوضع واعدت الضبوطات بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويل المزارعين للجهات المعنية.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية، كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه، مبينة أن الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لإحكام السيطرة على جميع مصادر المياه، وانها ماضية بكل حزم وفاعلية.

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