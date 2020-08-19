انتباه.. اجواء حارة في اغلب المناطق اليوم وغدا

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الخميس، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، يوم الجمعة، لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 15، وفي مرتفعات الشراة 31 – 15، وفي مناطق البادية 38 – 17، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الاغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27 وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية.

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