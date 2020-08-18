إغلاق 28 منشأة ومخالفة 22 مواطناً لخرقهم أمر الدفاع 11

أغلقت فرق الرقابة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال الجولات التي نفذتها اليوم الثلاثاء على الأسواق والمنشآت، 28 منشأة لعدم التزامها بما ورد بأمر الدفاع رقم (11)، منها 15 في العاصمة عمان، 2 في اربد، 1 في الزرقاء، 3 في جرش، 2 في عجلون، 2 في الكرك، 3 في البلقاء.

وبحسب تقرير الرصد اليومي لعمل فرق الرقابة، فقد تم اليوم كذلك تحرير 45 مخالفة لمحلات تجارية ومنشآت لمخالفتها أمر الدفاع (11) وقانون الصناعة والتجارة، موزعة كالتالي: 10 في العاصمة عمان، 6 في اربد، 3 بجرش، 2 في عجلون، 4 في البلقاء، 1 في معان، 1 في العقبة، 1 في الزرقاء، 3 في الكرك، 2 في الطفيلة، 12 في المفرق. كذلك تم تحرير 22 مخالفة بحق مواطنين لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة وأمر للدفاع (11)، موزعة على النحو التالي: 7 في العاصمة عمان، 2 في جرش، 2 في عجلون، 6 في البلقاء، 2 في مادبا، 3 في الزرقاء. وتستمر جولتين رقابيتين في العاصمة عمان حتى الساعة العاشرة ليلاً، وفق التقرير.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد، الدكتور طارق الحموري في تصريح صحفي، إنه تم تكثيف الرقابة منذ يوم السبت الماضي على المنشآت للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق أوامر الدفاع والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.

وأكد الحموري مجدداً أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة، حيث أن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات.

وتنفذ الجولات الرقابية بمختلف المحافظات من قبل لجان رقابية من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية إضافة إلى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات حيث تم إغلاق عدد آخر من المنشآت ومخالفتها من قبل هذه الجهات.

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