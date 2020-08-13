وزير التربية: اعلان نتائج التوجيهي بعد العاشرة صباح السبت المقبل

صرح وزير التربيــة والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، أنه سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة ، يوم السبت القادم ، في تمام الساعة العاشرة صباحا، وزاد ‘لن يتم إعلان النتائج قبل ذلك حتى اللحظة ‘ .

وقال، في تصريح صحفي ، أن المؤتمر سيقتصر على عدد محدود من الصحفيين يصل عددهم إلى (20) صحفيا، نتيـجة للوضع الوبائي في المملكة، علاوة على أن النتائج متاحة إلكترونيا عبر الرابط المخصص لذلك، وفق النعيمي.

وأضاف النعيمي: انسجاما لأوامر الدفاع (11)، سيتم عقد المؤتمر بتقنية الـ’أون لاين’ لأول مرة، من خلال روابط خاصــة بالتنسق مع الوسائل الإعلامية المختلفة ، ليتمكّن الصحفيون والإعلاميون من التواصل وتوجيه الأسئلة فيما يتعلّق بالثانوية العامة خلال عقد المؤتمر الصحفي ‘ .

ووجّه الوزير النعيمي ، رسالة إلى الطلبة وأولياء الأمور ، قائلا: نبارك لأبنائنا الطلبة بنجاحهم ، وأنتم دوما موضع التقدير والاحترام ، وساعات قليلة تفصلنا عن موعد إعلان النتائج ونسأل الله التوفيق للجميع’.

وأضاف ‘ أتمنى من الجميع الالتزام بقواعد الصحة والسلامة العامة ، عملا بأمر الدفاع (11) ، وأتمنى من الجميع عدم التجمهر والابتعاد عن طقوس الاحتفال المعتادة ‘.