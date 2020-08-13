كاميرات رصد واجراءات أمنية ومرورية مشددة لدى إعلان نتائج التوجيهي

أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لكافة تشكيلات ووحدات الامن العام باتخاذ جملة من الاجراءات والخطط الامنية والمرورية، والبدء بتطبيقها تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة بالمباشرة واعتبارا من صباح يوم السبت القادم.

وتشمل هذه الخطط ضبط كافة أشكال التعدي على القانون، والتعبير الخاطئ عن الفرح، ومنع كافة الممارسات والسلوكيات الخاطئة في التجمع والاحتفال المخالفة لأوامر الدفاع والقرارات الحكومية الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا، وإنفاذ أوامر الدفاع بحق كافة المخالفين دون تهاون او تمييز.

وأكد اللواء الحواتمة على تحقيق الانتشار الأمني والمروري الواسع بمشاركة قيادات ومديريات وإدارات الأمن العام، وبمتابعة كافة القادة والمدراء في الميدان وفي كافة محافظات المملكة.

ولفت مدير الأمن العام إلى أن الغاية الأولى والرئيسية من هذه الخطط والإجراءات، حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على الأمن والسكينة من خلال التصدي لكافة التجاوزات الأمنية والمرورية الخطرة، التي تحدث أحيانا نتيجة للتعبير الخاطئ عن الفرح، مثل إطلاق العيارات النارية، وتسيير المواكب، وإخراج الاجسام من المركبات، والقيادة بطيش وتهور، غير ذلك من السلوكيات الخاطئة والمخالفة للقوانين واستخدام التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة والكاميرات لرصد تلك المخالفات ومتابعتها .

وشدد مدير الامن العام على مراقبة ظاهرة اطلاق العيارات النارية، ومتابعة اي شخص يقوم بارتكابها لحين ضبطه، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المشددة بحقه، وعدم إغفال أي ملحوظة او شكوى ترد بهذا الخصوص وعدم اغلاق التحقيق بها، الا عند القاء القبض على مرتكبها وضبط السلاح المستخدم .

هذا وتمنى مدير الامن العام لكافة طلاب الثانوية العامة النجاح ، مهيبا بهم وذويهم عدم التعدي على حقوق الغير وتهديد حياتهم، والالتزام بالقانون والتعبير بكل حضارية عن فرحهم، بعيداً عن ارتكاب اية مخالفات تهدد حياة الاخرين وتعطل اعمالهم ، ومؤكداً بنفس الوقت انه سيتم التعامل مع اي من هذه المخالفات وكل ما يرد بخصوصها بصرامة تامة .