وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 26 حالة، وتسجيل 20 إصابة جديدة بالكورونا 16 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1303
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وفاة الفنان المصري سناء شافع عن عمر 77 عاما

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