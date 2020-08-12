السماح للجامعات بعقد جميع الامتحانات النهائية للفصل الصيفي إلكترونيا

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 12/8/2020 الموافقة على السماح للجامعات الأردنية بإجراء الامتحانات النهائية للطلبة في الفصل الصيفي للعام الجامعي 2020/2021 لكافة المراحل الجامعية الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس، والدراسات العليا في مساقات التخصص في كل كلية الكترونياً (عن بعد).

وشدد المجلس في قراره على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة ومصداقية هذه الامتحانات.

وأكّد على أن المساقات التي درست داخل الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية يطبق عليها نظام العلامات النافذ وليس للطالب خيار (ناجح، راسب).

ويأتي هذا القرار في إطار التدابير المتخذة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة، وخوفا من احتمال ازدياد انتشار فايروس كورونا في ضوء تطورات الوضع الوبائي الحالي للفايروس في المملكة.