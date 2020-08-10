زفاف المطرب الفلسطيني محمد عساف فى حفل بسيط بدبي/ فيديو

تداول رواد موقع “إنستجرام” فيديوهات من حفل زفاف الفنان الفلسطينى محمد عساف فى دبى، حيث اقتصر الحفل على عدد قليل فقط من الأهل والأقارب بسبب أزمة كورونا،

كما تداولت بعض الصفحات معلومات عن العروس، وهى ريم عودة، التي تبلغ من العمر 22 عاماً، وهى فلسطينية من أم دنماركية، تعيش فى دبي، ولا تعمل بالمجال الفنى.

وكان لدى الفنان محمد عساف تجربة خطوبة سابقة لم يكتب لها النجاح، مع المذيعة الفلسطينية لينا القيشاوي، التى استمرت مدة قصيرة.

أحدث أغانى محمد عساف “شهالحلاوه” وهى باللهجة العراقية وطرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهى من كلمات رامى العبودى، ألحان على صابر، توزيع عثمان عبود، ويأتى طرح هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه عساف من خلال طرح أغنيتين مؤخرا هما “مكانك خالى”، “بصراحة”.

وكان الفنان محمد عساف، قد أحيا حفلا غنائيا على مسرح المجاز فى إمارة الشارقة، وقدم خلال هذا الحفل الفنى الكبير مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية والرومانسية، كانت البداية بأغنية بصراحة التى حققت انتشارا واسعا، وتلاها بعدد من الأغنيات والمواويل منها أغنية الهوارة ورددها معه جمهوره الحاضر فى مسرح المجاز “هوّر يابو الهوارة.. تحلى الليلة الهوارة والتى كتب كلماتها الشاعر الفلسطينى سامى عفانة”.

كما قدم عساف خلال الحفل أغنية “علّي الكوفية” وأغنية “مكانك خالى” بالإضافة إلى “الدحية” و”الأسامى هى هى” وأغنية سلطان الطرب جورج وسوف “يا بياعين الهوى”، ليختتم حفله بأغنية “الله يا دار زايد “.