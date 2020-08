زفاف المطرب الفلسطيني محمد عساف فى حفل بسيط بدبي/ فيديو

View this post on Instagram

الف مبروك الله يخليكم لبعض و يسعدكم احلى couple ❤️❤️♾️ صح انو عساف ما حكالنا ونحنا حللنا و عرفنا من اصدقاءه بس اكيد فرحناله كتييرر 💃🏽💍 و ضحكته اللي بالفيديو شفعتله خلص 😂☹️💘💘 . . . . #محمدعساف #محمد_عساف #محبوب_العرب #محمدعساف442 #عرس_عساف #فلسطين