اولها قبيلة العكيدات.. القبائل العربية بالجزيرة السورية تنتفض ضد ميليشيا قسد الكردية والاحتلالين الأمريكي والتركي
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الرزاز ينعى الوزير عبدالسلام العبادي

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