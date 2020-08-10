“التعليم العالي” تحذر الطلبة الوافدين من مروجين لإعادتهم إلى المملكة

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية من ترويج بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم يتولون مسؤولية نقل وإعادة الطلبة غير الأردنيين إلى المملكة بتواصلهم مع خلية إدارة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وبحسب بيان صحفي اليوم الاثنين، دعت الوزارة جميع الطلبة الوافدين لعدم الانجرار وراء مثل هذه الإعلانات، مبينة أن التواصل معهم يجري من خلال الملحق/ المستشار الثقافي لدولهم في عمان، وأن أية إعلانات خاصة بهم يجري نشرها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط التالي: (WWW.MOHE.GOV.JO) أو منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة على الفيس بوك من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/mohejordan أو على التويتر من خلال الرابط التالي: https://twitter.com/mohegovjo.

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