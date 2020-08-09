احبها العقاد واوحت له برواية “سارة”.. مديحة يسرى والصحافة

كانت العلاقة قوية بين نجوم زمان الصحافة وكان نجوم الزمن الجميل يحرصون على أن تنقل الصحافة أخبارهم وأن تكون لهم علاقات صداقة بالكتاب والصحفيين، حتى أنهم كانوا يكتبون مقالات بالصحف والمجلات وكثيرا ما ينشرون مذكراتهم بها.

وكان لكل نجم طريقة فى التعامل مع الصحافة والصحفيين، وفى إدارة الحوارات الصحفية يعرفها من يتعاملون معهم، وكان الكاتب الصحفى فوميل لبيب من الصحفيين الذين أجروا العديد من الحوارات مع نجوم الزمن الجميل، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 كتب فوميل لبيب عن لزمات وعادات وطرق عدد من نجمات الزمن الجميل فى التعامل مع الصحافة والصحفيين وفى إدارة الحوارات الصحفية، تحت عنوان: “لكل فنان لزمة”.

وكان من بين النجمات اللاتى تحدث عنهن الكاتب الصحفى فوميل لبيب سمراء النيل الفنانة الكبيرة مديحة يسرى التى وصفها بأنها سيدة مجتمع وبروتوكول واتيكيت ورسميات، وقال عنها: “تلقاك بوجه باسم، وبسمة مرسومة بمقدار، فإذا تجاوبت روحها معك واطمأنت إليك انفردت قليلاً”.

وتابع: “ستجد فى مديحة يسرى سيدة من أذكى السيدات حديثاً، ومن أعمقهن فهماً للأسئلة وما وراء الأسئلة، وقد توحى لك بسؤال تجيب هى عليه دون أن تشعر”.

وأضاف لبيب: “إذا كنت صحفياً ناشئاً فإنها تفتح أمامك سبيلا لحوار أكثر نجاحاً مما تتصور، ونصيحتى إليك أن تحدثها فى الحب والزواج فإن لها فيهما آراء قيمة”.

وأكد الكاتب الصحفى فوميل لبيب أن سيدة الصالونات السمراء الأنيقة مديحة يسرى لا يمكن أن تنزلق بكلمة غير مناسبة أو أن تهاجم أحداً.

لقد حققت مديحة يسرى نجاحات عديدة محليًّا ودوليًّا وشاركت فى العديد من الأفلام التى اقترب عددها من 90 فيلمًا وكانت علامات فارقة فى تاريخ السينما، وجسدت فى معظمها دور المدافعة عن حقوق المرأة، ومن بينها أحلام الشباب، وتحيا الستات، وقبلة فى لبنان، ويحيا الرجالة، وفيلم «الأفوكاتو مديحة» مع يوسف وهبى.

عشقها عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، وقيل إنه استوحى رواية سارة من قصته معها، وكما قيل أن الشاعر عبدالمنعم السباعى كان يحبها وكتب فيها قصيدة «أروح لمين»التى غنتها أم كلثوم.

ولكن بقدر ما كان الفن والجمال والحب حاضرًا فى حياة مديحة يسرى كان عذاب الفقد ومراره حاضرًا وبقوة، حيث تجرعت مرار فقد ابنها الوحيد وهو فى ريعان شبابه قبل أن يتجاوز عمره 26 عامًا إثر حادث سيارة، وكان شابًا رياضيًا، يشارك والدته كل شىء، وأصيبت مديحة يسرى بانهيار عصبى بعد وفاته.