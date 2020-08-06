سكرتير نانسي عجرم يطمئن جمهورها على احوالها بعد الانفجار/ فيديو

كشف جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حالتها الصحية وزوجها، بعد حادث انفجار بيروت.

وقال لامارا عبر “ET بالعربي”، إن “العيادة عند زوجها الطبيب فادي أبو الهاشم، اتدمرت عنده، والزجاج وصل لرأسه وظهره لكن الحمد لله كلهم بخير، بالنسبة لنانسي الحمد لله كانت ببيتها بعيدا عن الانفجار، برجع أقول إنه كمان شيء بيخوف”.

وأضاف أنه سيتم تأجل حفل نانسي عجرم الذي كانت من المقرر أن تطلقه أونلاين عبر تطبيق “تيك توك”.

وتابع أنه سيتم تأجيل الحفل، إذ كان موعد إطلاق الحفل غدًا، “الحفلة اتأجلت كانت بكرة عشان الظروف اللي حدثت وسنعلن عن موعدها بالاتفاق مع (تيك توك)”.

​يشار إلى أن نانسي عجرم احتفلت مع زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، مؤخرا بابنتهما الوسطى “إيلا”.

واحتفل الزوجان بـ”قربان” ابنتهما في أجواء عائلية تقتصر على زوجها والابنة الكبرى “ميلا” و”الصغرى “ليا”.