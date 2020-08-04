في الفيلم الوثائقي "بيت العنكبوت".. سرايا القدس تكشف عن "عملية استخباراتية معقدة" استمرت 4 سنوات/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:30
في الفيلم الوثائقي “بيت العنكبوت”.. سرايا القدس تكشف عن “عملية استخباراتية معقدة” استمرت 4 سنوات/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني