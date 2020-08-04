تأجيل فتح المطارات أمام حركة السفر الاعتيادية لاستقبال القادمين

اغلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي، أمام حركة السفر الاعتيادية لاستقبال المسافرين والسياح، استنادا إلى توصية رفعتها لجنة الأوبئة الوطنية في البلاد، وذلك حتى إشعار آخر بسبب “عدم استقرار الحالة الوبائية” في العالم.

وأوضح العضايلة في تصريح لموقع CNN بالعربية، أن التأجيل سيكون لإشعار آخر، مؤكدا أن حركة الشحن التجاري واستقبال الأردنيين الراغبين بالعودة إلى البلاد، وإخلاء الأجانب ستبقى مستمرة، وأن المطار سيبقى مفتوحا أمام ذلك.

وأكد العضايلة أن التوصية جاءت من لجنة الاوبئة ووزير الصحة، فيما تناقلت مواقع إخبارية محليّة أن هناك خلافات مالية بين الشركة المشغلة للمطار والحكومة الأردنية، دفعت إلى التأجيل، إلا أن الحكومة الأردنية لم تنف أو تؤكد ذلك.

وقال الوزيرالعضايلة: “ستبقى حركة السفر للأردنيين الراغبين بالعودة أو الأجانب مسموحة ووفق شروط العودة الآمنة، التأجيل متعلق بحركة السفر الاعتيادية والسياحة.”

وأكد العضايلة أن هناك عدة أسباب لتوصية لجنة الأوبئة، من بينها أن عددا من الدول حتى من بين المصنفة بالخضراء، غير جاهزة للتعامل مع تسيير الرحلات، وأن هناك دولا لم توافق للآن على إجراء فحوصات “PCR” الخاصة بفيروس كورونا قبل قدوم المسافرين منها بحسب البروتوكول المطلوب.

وأضاف الوزير الأردني قائلا: “هناك دول مصنفة خضراء غير جاهزة وبعض الدول ترفض إجراء فحص كورونا، القرار متعلق بتأجيل تنظيم الرحلات إلى إشعار آخر وإلى حين استقرار الحالة الوبائية في العالم.”

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم لجنة الأوبئة الوطنية، الدكتور نذير عبيدات إن اللجنة رفعت توصياتها إلى الحكومة بشأن تأجيل فتح المطار أمام حركة المسافرين الاعتيادية، منذ يوم الاثنين.

وأكد عبيدات أن السبب الرئيسي للتوصية يتعلق “بتدهور الحالة الوبائية في العديد من دول العالم”، وازدياد أعداد المصابين مجددا، فيما أكد أن هناك دولا “ترفض” إعطاء فحص فيروس كورونا “PCR” للمسافرين، وتكتفي بإجراء فحص الاجسام المضادة.

وشدد عبيدات في السياق ذاته، على أنه سيعاد النظر في هذه التوصية في وقت لاحق، بناء على “الوضع الوبائي عالميا”، على حد قوله.

ومن جانبها، ذكرت قناة رؤيا أنها قد علمت ان الملكية الأردنية قامت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالتعميم على مكاتب السياحة المحلية بتأجيل فتح المطارات في الأردن حتى تاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق أن فتح المطار أمام حركة السفر الاعتيادية سيبدأ في 5 أغسطس/آب الجاري، وقد تم الإعلان عن مصفوفة متكاملة لتصنيف الدول الخضراء التي سيستم استقبال المسافرين منها، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر من وقف حركة السفر الاعتيادية.