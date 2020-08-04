وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 24 حالة، مقابل تسجيل 6 إصابات بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1224
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جرينتش+2 10:21
انفجار عنيف يهز مرفأ بيروت، ووزير الصحة اللبناني يعلن سقوط 30 قتيلاً ونحو 2500 جريح ووقوع أضرار مادية كبيرة/ فيديو

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