اجواء حارة في اغلب مناطق المملكة اليوم، وانخفاض قليل غدا

تكون درجات الحرارة اليوم الإثنين، اعلى من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في اغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء، إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خلال اليومين المقبلين صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 34 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 22، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الاغوار الشمالية 39 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 25، وفي البحر الميت 40 – 25، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة.

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