وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 3 حالات، مقابل تسجيل 5 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1206
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تحطم طائرة استطلاع تركية ومقتل 7 من رجال الامن

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