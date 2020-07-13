لجنة الأوبئة تعلن ان مدة الحجر ما زالت 14 يوماً

كشف الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، اليوم الاثنين، أن مدة الحجر ما زالت 14 يوماً، إذ تعد أقصى مدة لظهور أعراض فيروس كورونا المستجد بعد إصابة الشخص، كما تعد أقصى مدة لفترة حضانة الفيروس.

وأكّد عبيدات لقناه “المملكة”، أنه “يمكن مستقبلاً أن يكون جزء من الحجر مؤسسياً (في الأماكن المخصصة للحجر) وجزء من نوع آخر باستخدام الإسوارة الإلكترونية، وهذا مرهون بنجاعة الإسوارة الإلكترونية”.

“%97.5 من فترة الحضانة بين 11-12 يوماً، ولكن 2.5% تكون بين 13-14 يوماً، إذ إن معدل فترة الحضانة في العادة يكون من 5-7 أيام” وفق عبيدات.

وأشار إلى أنه “لا مجال لاختصار فترة الحجر، وستبقى 14 يوماً حتى الآن”.