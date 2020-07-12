نقابة الألبسة تصدر قوائم استرشادية للألبسة التركية والصينية

قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، منير دية إن النقابة وبالتعاون مع دائرة الجمارك العامة، قد أصدرت قوائم استرشادية للألبسة التركية والصينية.

وأضاف دية لوكالة (بترا) اليوم الأحد، إن القوائم ستسرع التخليص على البضائع وتخمينها، بما يتناسب مع واقع الأسواق، ويسرع الإنجاز ويقلل من عدد المخالفات، وبالتالي الغرامات، مبينا أن العدالة في التخمين وسرعته، ستنعكس إيجابيا على التاجر والمواطن، وستحافظ على استقرار الأسعار.

وثمن جهود الجمارك العامة بإصدار هذه القوائم التي سيكون لها الأثر الكبير على القطاع خلال الفترة المقبلة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة