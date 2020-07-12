“التعليم العالي” تدعم تطوير البحث العلمي وتساند الباحثين الأردنيين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في الوزارة، قام بمخاطبة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة، وذلك لتزويدها بنتائج ومخرجات 10 بحوث ومشروعات تطبيقية انتهت وأغلقت، وتم دعمها من قبل الصندوق.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاحد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة للمساهمة في تطوير البحث العلمي، ودعم الباحثين الأردنيين المتميزين، والاستفادة من الأفكار القيمة لديهم، وربط البحث العلمي بالتطوير وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع تساهم في تطوير القطاعات المختلفة في المملكة كما وجه بذلك جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا.

وأضافت إن صندوق دعم البحث العلمي خاطب مركز الحسين للسرطان بنتائج ومخرجات 3 مشاريع في قطاع العلوم الطبية والصيدلانية، وهي مشروع استخدام تكنولوجيا السوائل فوق الحرجة لتحضير مستنشق الايروجيل لعلاج سرطان الرئة، ومشروع فعالية الاستخدام المتزامن لمادتي دوكسوروبيسين، كيرسيتين، في تثبيط نمو خلايا سرطان الثدي، ومشروع التغيرات في النتاج الجيني المسببة لمقاومة العلاج الكيماوي لخلايا سرطان الثدي المعرضة لنقص الأكسجين المزمن.

كما تمت مخاطبة كل من وزارة الزراعة، واتحاد المزارعين الأردنيين بنتائج ومخرجات مشروعين في قطاع العلوم الزراعية والبيطرية وهما مشروع طريقة خضراء لتحضير الكبريت ذي الحبيبات النانوية لمكافحة المسببات المرضية الساكنة في التربة، ومشروع دراسة وبائية ومرضية تشريحية وجزيئية لمرض نضير السل التحت عيادي في سلالات الماعز في وسط وشمال الأردن.

وتم أيضاً مخاطبة كل من، وزارة الزراعة، ووزارة البيئة، ووزارة الإدارة المحلية بنتائج ومخرجات مشروعين في قطاع المياه والبيئة وهما مشروع معالجة المياه الناتجة عن عصر الزيتون باستخدام طريقة مبتكرة فعالة، ومشروع تأثير إضافة مياه معاصر الزيتون (الزيبار) على خصائص التربة ومحتواها من الدبال وعلى نمو النبات في المناطق شبه الجافة.

كما تمت مخاطبة وزارة الطاقة بنتائج ومخرجات مشروع واحد في قطاع الطاقة هو مشروع فعالية أنظمة الطاقة الشمسية في منطقة وادي الأردن.

وأخيراً تمت مخاطبة كل من، وزارة العمل، صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة التدريب المهني، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التخطيط، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اتحاد المرأة الأردنية، الجامعات الأردنية، دائرة الافتاء العام، جمعية البنوك الأردنية، البنك المركزي، ووزارة المالية بنتائج ومخرجات مشروعين في قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية هما مشروع دور المشاريع الصغيرة في تنمية المرأة الأردنية حالة دراسية/ محافظة البلقاء، ومشروع تطبيقات موسوعة الصيرفة في الأنشطة المصرفية.

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