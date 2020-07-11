جابر يطلق “شبكة حياة” ويعلن جهوزية 20 مستشفى لاستقبال القادمين للعلاج

قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم السبت، إن الأردن يعتبر من الدول الآمنة والوضع الوبائي فيه تحت السيطرة”، لافتا إلى أن “دولا كثيرة طلبت من الأردن استقبال المرضى جراء الوضع الوبائي المطمئن”.

وأضاف، في مؤتمر صحفي لإطلاق “شبكة حياة” المعنية بالسياحة العلاجية، أن “وزارة الصحة لعبت دورا رئيسيا في السيطرة على الجائحة”، وأن “السياحة العلاجية لن تؤثر على عودة الأردنيين من الخارج”.

وأعلن عن “بدء برنامج السياحة العلاجية واستقبال المرضى تحت اسم ‘شبكة حياة‘، حيث يعنى البرنامج بتسهيل قدوم المرضى العرب والأردنيين من الخارج”، موضحا أنه تم “اعتماد 20 مستشفى خاص لاستقبال السياح القادمين إلى المملكة للعلاج”.

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، قال إن “تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص في السياحة العلاجية”، لافتا إلى أنه “سيتم تحويل 10 ملايين دينار من الحكومة مستحقات للمستشفيات الخاصة”.

وأوضح أنه “لم يتم علاج أي مريض كورونا داخل المستشفيات الخاصة”، مشيرا إلى أن برنامج السياحة العلاجية سيقوم بتوصيل المريض من المعبر الحدودي للمستشفى والعكس، وسيتم إجراء فحص كورونا للمريض قبل 72 ساعة من قدومه للأردن”.