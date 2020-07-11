اليانكي يترنح.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في امريكا إلى 3.18 مليون، بينما يقلل ترامب من خطورة هذا الوضع
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أجواء صيفية بالمرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق

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