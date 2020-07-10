نقابة المهن التمثيلية المصرية تنعى أسطورة الرقص الشعبى محمود رضا

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف ، الفنان الكبير محمود رضا الذى وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 90 عاما.

وقالت النقابة في بيان اصدرته بهذه المناسبة الحزينة: “فقد الفن المصرى والعربى والعالمى أيضا، أسطورة الرقص الشعبى محمود رضا، والذى رفع راية مصر عالية في العديد من المحافل الفنية الدولية، داعين الله عز وجل بالرحمة والغفران، والصبر والسلوان لأسرته ومحبيه”.

ويعتبر محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، بعدما أسس مع شقيقه على رضا فرقة “رضا” للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.