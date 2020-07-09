تقديم طلبات نيل المكرمة الملكية للدراسة الجامعية لأبناء العسكريين إلكترونيا

أعلنت القيادة العامـة للقـوات المسلحة الأردنيـة- الجيش العربي/ مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، تحويل آلية تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين في الجيش العربي والأجهزة الأمنية من نظام العمل اليدوي إلى نظام العمل الإلكتروني.

واوضحت القيادة، في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية للدراسة في الجامعـات وكليات المجتمع الأردنية الحكومية للعام الدراسـي 2020 /2021 من خلال الموقع الإلكتروني (demc.jaf.mil.jo) وبالتزامن مع بدء موعد التقديم الطلبات لوحدة تنسيق القبول الموحد بعد ظهور نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، مشيرة الى ان جميع الإرشادات والتعليمات وطريقة الدفع الإلكتروني منشورة داخل الموقع الإلكتروني.

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