إسرائيل تنتظر ردا من حزكة حماس بعدما تقدمت لها عبر وسطاء بعرض جديد لإتمام صفقة تبادل الأسرى

اعلنت مصادر إعلامية عبرية، امس الأربعاء، أن إسرائيل قدمت عرضا جديدا بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلي “12” عن المراسل العسكري إيهود حمو، قوله: “ان مصدرا إسرائيليا رفيعا، من المطلعين على مفاوضات صفقة التبادل، يقول إن الأولى نقلت عبر الوسطاء مقترحا جديدا للطرف الآخر”.

وأشار إلى أن “إسرائيل لم تتلق جوابا حتى اللحظة بشأن عرضها الجديد”.

ومن جهته أشار موقع “واينت” الإسرائيلي إلى أن مصدرا قريبا من الملف، قال بأن الاقتراح كان سينقله “طرف ثالث” في الأسابيع الأخيرة .

وكانت حركة حماس قد طالبت في نهاية يونيو/حزيران المنصرم بالإفراج عن عشرات السجناء الذين اعتقلوا بتهمة “الإرهاب”، كشرط مسبق لأي اتفاق،

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال يوم الخميس المنصرم،خلال مراسيم إحياء الذكرة السادسة لحرب غزة صيف 2014، والمعروفة إسرائيليا بعملية “الجرف الصامد”، انه يواصل العمل من أجل استعادة رفات الجنود في قطاع غزة،

واضاف :” نواصل العمل من أجل إعادة أورون شاؤول وهدار غولدين وأفيرا منغيستو وهشام السيد، من جهتنا نرى أن هناك نافذة، نحن مستعدون لإعطائها فرصة “.